Bundesliga | il Colonia vince lo scontro salvezza | 3-2 all’Augsburg

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ilonora nel migliore dei modi Hennes VIII, la storica capra-mascotte scomparsa in settimana. Lo fa con una vittoria per 3-2 sull’Augsburg nellodiretto tra due concorrenti per la. La squadra di Funkel si impone grazie ad uno straordinario primo tempo caratterizzato da tre reti nei primi 33?: all’8? apre Duda, al 23? Kainz fa bis mentre al 33? c’è la doppietta dello slovacco che vale il momentaneo 3-0. La partita sembra in cassaforte ma nella ripresa l’Augsburg tenta l’impresa: Gumny (54?) e Vargas (62?) spaventano gli ospiti che però resistono all’assedio finale dell’Augsburg e proteggono un risultato importantissimo. I tre punti permettono aldi volare a 29 punti e di far registrare la seconda vittoria consecutiva. Secondo ko consecutivo per l’Augsburg che è a solo -4 dagli avversari ...