Bundesliga, Augsburg-Colonia 2-3: gli ospiti vincono e sperano ancora nella salvezza. La classifica (Di venerdì 23 aprile 2021) L'anticipo del venerdì sera in Bundesliga ha visto affrontarsi Augsburg e Colonia, con gli ospiti che si sono imposti per 3-2.Bundesliga, Bayern Monaco-Leverkusen: Choupo-Moting e Kimmich fanno volare i bavaresi. La classificaUna partita ricca di emozioni, con le due squadre che si sono sfidate a viso aperto provando a portare a casa i tre punti. I padroni di casa si trovano in una posizione di classifica tranquilla, occupano la dodicesima piazza, mentre il Colonia è pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere. Con questo successo la squadra ospite si porta a 29 punti in classifica, con soltanto un punto di distacco dal quartultimo posto, occupato dall'Arminia Bielefeld.VIDEO Bundesliga, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) L'anticipo del venerdì sera inha visto affrontarsi, con gliche si sono imposti per 3-2., Bayern Monaco-Leverkusen: Choupo-Moting e Kimmich fanno volare i bavaresi. LaUna partita ricca di emozioni, con le due squadre che si sono sfidate a viso aperto provando a portare a casa i tre punti. I padroni di casa si trovano in una posizione ditranquilla, occupano la dodicesima piazza, mentre ilè pienamente invischiatolotta per non retrocedere. Con questo successo la squadra ospite si porta a 29 punti in, con soltanto un punto di distacco dal quartultimo posto, occupato dall'Arminia Bielefeld.VIDEO, ...

