(Di venerdì 23 aprile 2021) Da un lato c'è, Gran Premio in calendario dal 2022 , dall'altro unache vedrà il proprio contratto con la Formula 1 concludersi con l'edizione del prossimo 24 ottobre. In mezzo, scenari ...

Advertising

autosprint : #Brown e la #F1 negli USA: Indianapolis e Austin accanto a Miami ?? - periodicodaily : Zak Brown: “La Formula 1 deve fare tre gare negli USA” #USA #ZakBrown #Formula1 #F1 @RiccardoTrullo -

Ultime Notizie dalla rete : Brown negli

Periodico Daily - Notizie

Mi piacerebbe vedere 3 Gran PremiUSA ma la programmazione potrebbe non consentirlo. Mi ... Sarebbe fantastico, una vittoria per tutti" , analizza. Il primo giro a Miami Del Gran Premio di ...... resta da capire se effettivamente entrambe le parti coinvolte - Austin e Indianapolis - siano effettivamente pronte alla rotazione ipotizzata da. In diverse interviste rilasciateultimi ...Messa sul tavolo la proposta, resta da capire se effettivamente entrambe le parti coinvolte – Austin e Indianapolis – siano effettivamente pronte alla rotazione ipotizzata da Brown. In diverse ...F1 negli USA: uno più due "Ho espresso la mia ... Sarebbe fantastico, una vittoria per tutti", analizza Brown.