Brescia | identificati due tredicenni perché lanciavano sassi da un cavalcavia | Ci annoiavamo

In una delle due auto, scrive IlGiorno , viaggiava per altro una neonata. Gli automobilisti, scossi, hanno chiamato i Carabinieri che, con degli appostamenti, hanno provveduto ad identificare e ...

Due ragazzini di 12 e 13 anni , non imputabili per la legge perché sotto i 14 anni , sono statidai carabinieri come responsabili del lancio di sassi da un cavalcavia a Gavardo , lungo la statale 45 bis . I giovanissimi hanno colpito tre vetture , due sul tetto e una sul vetro all'...Molto più di una semplice bravata, quella dei due 13enni di Gavardo (Brescia) che in due occasioni ... hanno provveduto ad identificare e fermare i due colpevoli, riaffidandoli poi alle famiglie data ...