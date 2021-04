"Bravo Figliuolo sulla scuola. Qui si rischia di perdere un altro anno" (Di venerdì 23 aprile 2021) Una cosa è certa. “Se le cose restano così la scuola a settembre non può ripartire. rischiamo di perdere un altro anno scolastico”, dicono da Cgil, Cisl e Uil. E allora “ben venga” l’iniziativa del generale Francesco Paolo Figliuolo. “Sollecitazione importante”, “iniziativa utile per cominciare ad affrontare le difficoltà” e ancora “una lettera che richiama alla realtà”. La missiva inviata dal commissario straordinario per l’emergenza (e pubblicata in esclusiva da HuffPost) ai Ministeri della Salute dell’Istruzione, alla Protezione Civile, al Comitato tecnico scientifico, all’Istituto Superiore di Sanità e all’Inail per chiedere un valutazione sulle misure su cui puntare per stilare un piano per la far ripartire in sicurezza a settembre le scuole di ogni ordine e grado piace ai ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Una cosa è certa. “Se le cose restano così laa settembre non può ripartire.mo diunscolastico”, dicono da Cgil, Cisl e Uil. E allora “ben venga” l’iniziativa del generale Francesco Paolo. “Sollecitazione importante”, “iniziativa utile per cominciare ad affrontare le difficoltà” e ancora “una lettera che richiama alla realtà”. La missiva inviata dal commissario straordinario per l’emergenza (e pubblicata in esclusiva da HuffPost) ai Ministeri della Salute dell’Istruzione, alla Protezione Civile, al Comitato tecnico scientifico, all’Istituto Superiore di Sanità e all’Inail per chiedere un valutazione sulle misure su cui puntare per stilare un piano per la far ripartire in sicurezza a settembre le scuole di ogni ordine e grado piace ai ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Bravo Figliuolo sulla scuola. Qui si rischia di perdere un altro anno' - amerigormea : A me non piace molto #Figliuolo. Sarà pure un bravo ragazzo ma tende troppo spesso a Generalizzare. - spigolonotturno : @photosontheroad @maxpix6251 Un alpino rematore, un bravo figliuolo. ?? - Ronnie09522647 : #staseraitalia Dall'epistola di don Pregliasco ai virologi farisei: in quel tempo il virus dilagava, e l'uomo se n… - Ribront : @robersperanza Bravo Speranza, bravo Figliuolo!!! Ad oggi pare circa 15 milioni di vaccinati di cui poco piu’ di 4… -