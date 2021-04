Borsa: Asia in ordine sparso, sale Pmi Giappone, Tokyo - 0,57% (Di venerdì 23 aprile 2021) Listini in ordine sparso in Asia e Pacifico, con il crescere dei contagi da coronavirus in India, dove è stata identificata una variante particolarmente aggressiva, mentre è salita la fiducia dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Listini inine Pacifico, con il crescere dei contagi da coronavirus in India, dove è stata identificata una variante particolarmente aggressiva, mentre è salita la fiducia dei ...

fisco24_info : Borsa: Asia in ordine sparso, sale Pmi Giappone, Tokyo -0,57%: Futures in calo, in arrivo fiducia Europa e Usa, par…

Le tasse sui ricchi spaventano Wall Street, Lvmh sale in Tod's ...che ha annunciato a Borsa chiusa un aumento delle vendite del 21% a tassi di cambio costanti nel primo trimestre dell'anno, superando le aspettative degli analisti, grazie alla forte crescita in Asia ...

Borsa: Asia rialza la testa, corre Tokyo (+2,38%) Agenzia ANSA Asia-Pacific contrastata. A Tokyo Nikkei 225 perde lo 0,57% [AVVIA IL DOWNLOAD DELL'EBOOK] Dopo una seduta di arretramento per Wall Street (i tre principali indici newyorkesi si sono tutti deprezzati di poco più dello 0,90% giovedì), alla riapertura degli ...

Borsa: Asia in ordine sparso, sale Pmi Giappone, Tokyo -0,57% (ANSA) - MILANO, 23 APR - Listini in ordine sparso in Asia e Pacifico, con il crescere dei contagi da coronavirus in India, dove è stata identificata una variante particolarmente aggressiva, mentre è ...

