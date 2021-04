Borgomanero | si sente male e muore nei bagni dell' Esselunga

(Di venerdì 23 aprile 2021) Si è sentitoneie per lui non c'è stato nulla da fare. É successo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 aprile, nel punto vendita del supermercato a, in ...

Si è sentito male nei bagni dell'Esselunga e per lui non c'è stato nulla da fare. É successo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 aprile, nel punto vendita del supermercato a, in viale Kennedy. L'uomo, di circa 80 anni, ha avuto un malore mentre si trovava nei bagni: sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha provato a rianimarlo, ma inutilmente.Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 aprile, un uomo di 80 anni è deceduto nei bagni dell'Esselunga di, in provincia di Novara. L'uomo mentre si trovava nei servizi del centro commerciale prima ha accusato un malore e poco dopo è deceduto. A nulla sono serviti gli interventi dei soccorsi ...Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 aprile, un uomo di 80 anni è deceduto nei bagni dell’Esselunga di Borgomanero, in provincia di Novara. L’uomo mentre si trovava nei servizi del centro ...... Esselunga di viale Kennedy a Borgomanero. E’ accaduto oggi, 23 aprile, poco prima di mezzogiorno: l’anziano si è sentito male nelle toilettes del supermercato e nonostante i soccorsi dell’equipe ...