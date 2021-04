BOOM! Palinsesti Rai Estate 2021 | Convertini Falchi verso la cancellazione | spunta Semprini per Vita in Diretta Estate Ecco tutti i papabili

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 23 aprile 2021)L’AD Salini è stato chiaro: per la stagione estiva della Rai si devono coinvolgere solo volti interni dell’azienda. Che poi in Rai ci sia sempre l’eccezione che conferma la regola, è cosa nota e ci stupiremmo se accadesse il contrario. E’ arrivato, dunque, il momento di fare un po’ d’ordine tra coloro che animeranno idella stagione calda, con particolare riferimento a Rai 1 dove sembrerebbe esserci tutto fuorchè decisioni definitive. Partiamo dalle notizie più fresche. Potrebbe essere cancellato il dimenticabile appuntamento quotidiano con Beppee Anna. Inizialmente in odor di riconferma, “C’è Tempo per…” non rivedrebbe la luce nell’imminente stagione estiva. I due, infatti, non essendo “interni Rai” sarebbero vittime della ...