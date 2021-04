Bonus vacanze 2021 ultime news: si può cedere o riutilizzare (Di venerdì 23 aprile 2021) Torniamo a occuparci di Bonus vacanze 2021 alla luce delle ultime novità che svelano alcuni dettagli importanti sull’utilizzo di questo incentivo che si può cedere o addirittura utilizzare più di una volta. Il Bonus vacanze, lo ricordiamo, è la misura predisposta dal Governo già lo scorso anno per incentivare gli italiani ad andare in vacanza (in Italia) nonostante il periodo economico non proprio favorevole a causa della pandemia. Ma per l’anno in corso il Governo ha fissato alcuni importanti modifiche che consentirebbero di usare il Bonus in modo diverso rispetto alla prima volta. Il Bonus può anche essere ceduto nel caso non venga utilizzato. Scopriamo le ultime news sul Bonus ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 aprile 2021) Torniamo a occuparci dialla luce dellenovità che svelano alcuni dettagli importanti sull’utilizzo di questo incentivo che si puòo addirittura utilizzare più di una volta. Il, lo ricordiamo, è la misura predisposta dal Governo già lo scorso anno per incentivare gli italiani ad andare in vacanza (in Italia) nonostante il periodo economico non proprio favorevole a causa della pandemia. Ma per l’anno in corso il Governo ha fissato alcuni importanti modifiche che consentirebbero di usare ilin modo diverso rispetto alla prima volta. Ilpuò anche essere ceduto nel caso non venga utilizzato. Scopriamo lesul...

