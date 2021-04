Bonus stagionali 2.400 euro: domande al via oggi. Le istruzioni e chi può chiederlo (Di venerdì 23 aprile 2021) Il tempo dell’attesa è finalmente giunto al termine per i lavoratori stagionali: l’Inps ha rilasciato nella giornata del 22 aprile un Comunicato stampa con cui annuncia di aver attivato la procedura per fare domanda per il Bonus stagionali 2.400 euro. “È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al Bonus di 2400 euro previsto dal DL Sostegni – annuncia l’ente previdenziale – che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.” Con l’emanazione della nuova Circolare Inps numero 65 del 19 aprile 2021, l’Inps ha comunicato uno slittamento di un mese della data del termine per la presentazione delle domande da parte dei nuovi riceventi del Bonus stagionali 2.400 ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 aprile 2021) Il tempo dell’attesa è finalmente giunto al termine per i lavoratori: l’Inps ha rilasciato nella giornata del 22 aprile un Comunicato stampa con cui annuncia di aver attivato la procedura per fare domanda per il2.400. “È daon line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere aldi 2400previsto dal DL Sostegni – annuncia l’ente previdenziale – che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.” Con l’emanazione della nuova Circolare Inps numero 65 del 19 aprile 2021, l’Inps ha comunicato uno slittamento di un mese della data del termine per la presentazione delleda parte dei nuovi riceventi del2.400 ...

