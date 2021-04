Bonus Inps 2.400 euro, attiva la procedura per le nuove domande: come fare (Di venerdì 23 aprile 2021) È attiva la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al Bonus di 2.400 euro previsto dal DL Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda. Coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Ristori hanno diritto a una ulteriore indennità di 2.400 euro, senza necessità di presentare una nuova domanda. Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può richiedere il Bonus entro il 31 maggio 2021. Bonus 2.400 euro, chi ne ha diritto Il decreto Sostegni “ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità” grazie al decreto Ristori. Il Dl ha però ampliato la platea dei ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) Èlache permette ai nuovi beneficiari di accedere aldi 2.400previsto dal DL Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda. Coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Ristori hanno diritto a una ulteriore indennità di 2.400, senza necessità di presentare una nuova domanda. Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può richiedere ilentro il 31 maggio 2021.2.400, chi ne ha diritto Il decreto Sostegni “ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità” grazie al decreto Ristori. Il Dl ha però ampliato la platea dei ...

