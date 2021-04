Bonus da 2400 euro, la circolare dell’Inps: a chi spetta e come fare domanda (Di venerdì 23 aprile 2021) L’INPS ha attivato la procedura web per inoltrare la domanda, riservata ai soli nuovi beneficiari previsti dal Decreto Sostegni (articolo 10 del dl 41/2021), del Bonus di 2400 euro per gli stagionali ed altre specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi legata all’emergenza COVID-19. A chi spetta il Bonus da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) L’INPS ha attivato la procedura web per inoltrare la, riservata ai soli nuovi beneficiari previsti dal Decreto Sostegni (articolo 10 del dl 41/2021), deldiper gli stagionali ed altre specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi legata all’emergenza COVID-19. A chiilda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

INPS_it : #AnteprimaStampa Bonus 2400 euro (#DecretoSostegni): in arrivo circolare Inps, procedura per nuovi beneficiari al v… - Rosalba08279144 : RT @SeacSpa: #LAVORONEWS - L'INPS ha comunicato che è attiva la nuova procedura per accedere al bonus di 2400 euro del Decreto Sostegni. La… - PasqualeMarro : #BonusINPS 2400 euro, attivata la procedura: cosa occorre fare - redontuscia : #Agricoltura #Artigianato #Commercio #Economia #Evidenza BONUS 2400 EURO. Online la procedura per le domande - mose_sorbo : Bonus 2.400 euro, attivo servizio online INPS: come fare domanda -