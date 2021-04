Bonus collaboratori sportivi | riapertura dei termini | come fare domanda | requisiti e pagamento

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo una lunga attesa, finalmente nei giorni scorsi oltre 150 mila lavoratori del mondo dello sport hanno ricevuto ildei, previsti dall’articolo 10 (commi da 10 a 15) del Decreto Sostegni. Ma vi è un’altra novità importante: con una comunicazione del 22 aprile, il portale Sport e Salute ha reso nota la decisione di riaprire ifino al 27 aprile per confermare ie richiedere il: “Condividendo la richiesta della Sottosegretaria Valentina Vezzali, per non lasciare indietro nessuno, c’è ora un’ultima possibilità di confermare, o meno, iper il mese di gennaio, febbraio e marzo 2021 a tutti quei richiedenti che, per i più disparati motivi, non sono riusciti a rinunciare oppure a ...

Advertising

EnricoStanek : Bonus collaboratori sportivi: ultima chiamata - TizianoPesce : RT @SporteSaluteSpA: ?? Aggiornamento bonus Collaboratori Sportivi: riapertura dei termini e controllo dei dati ?? - FipavToscana : RT @SporteSaluteSpA: ?? Aggiornamento bonus Collaboratori Sportivi: riapertura dei termini e controllo dei dati ?? - fipavpuglia : #federvolley Aggiornamento Bonus Collaboratori Sportivi - fabridal : #federvolley Aggiornamento Bonus Collaboratori Sportivi -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus collaboratori

Sport e Salute, la società che si occupa della gestione ed erogazione dei cosiddetti "sportivi", ha da poco completato il pagamento delle indennità fino a 3600 euro relativamente alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021. Il, come sostenuto dalla stessa ...I contributi e iCovid non sono tassabili, e averli percepiti esenta il contribuente dall'...collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata (quali...Dopo una lunga attesa, finalmente nei giorni scorsi oltre 150 mila lavoratori del mondo dello sport hanno ricevuto il pagamento dei Bonus collaboratori sportivi, previsti dall’articolo 10 (commi da 10 ...Bonus collaboratori sportivi, ho chiesto di valutare di riaprire i termini per i collaboratori aventi diritto che non hanno fatto in tempo a confermare ...