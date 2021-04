Bongiorno porta in tribunale la Macina: “Dal sottosegretario M5s una grave interferenza sul processo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Giulia Bongiorno porterà in tribunale il sottosegretario M5s, Anna Macina e sollecita il Guardasigilli, Marta Cartabia a intervenire. “Il ministro della Giustizia non può avere come sottosegretario chi usa il proprio ruolo per schierarsi contro il sacro diritto della difesa”. In un’intervista al quotidiano La Repubblica, l’avvocata penalista e senatore della Lega, torna a chiedere le dimissioni di Anna Macina. La Bongiorno, che è difensore della ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata dal figlio di Beppe Grillo insieme ad altri ragazzi, ribadisce le sue intenzioni. “Ho pensato che porterò la sottosegretaria in tribunale e agirò nei suoi confronti per queste accuse farneticanti”. LEGGI ANCHE Bufera su Anna Macina, che ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Giuliaporterà inilM5s, Annae sollecita il Guardasigilli, Marta Cartabia a intervenire. “Il ministro della Giustizia non può avere comechi usa il proprio ruolo per schierarsi contro il sacro diritto della difesa”. In un’intervista al quotidiano La Repubblica, l’avvocata penalista e senatore della Lega, torna a chiedere le dimissioni di Anna. La, che è difensore della ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata dal figlio di Beppe Grillo insieme ad altri ragazzi, ribadisce le sue intenzioni. “Ho pensato che porterò la sottosegretaria ine agirò nei suoi confronti per queste accuse farneticanti”. LEGGI ANCHE Bufera su Anna, che ...

