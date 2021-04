Bologna, stagione finita per Dominguez. Il report (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Bologna ha diramato il report di allenamento confermando l’infortunio serio del centrocampista Dominguez. Ecco il comunicato: “A due giorni dalla partita di Bergamo, il Bologna ha svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Allenamento differenziato per Takehiro Tomiyasu. Gli esami cui è stato sottoposto Mitchell Dijks hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra, con tempi di recupero di 2-3 settimane. Nicolas Dominguez – continua sempre la nota ufficiale del club – ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero di 30-40 giorni”. Foto: Sito Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilha diramato ildi allenamento confermando l’infortunio serio del centrocampista. Ecco il comunicato: “A due giorni dalla partita di Bergamo, ilha svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Allenamento differenziato per Takehiro Tomiyasu. Gli esami cui è stato sottoposto Mitchell Dijks hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra, con tempi di recupero di 2-3 settimane. Nicolas– continua sempre la nota ufficiale del club – ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero di 30-40 giorni”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

