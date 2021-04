Bollettino covid | calano i ricoveri | a Bologna +215 casi e 7 decessi

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 aprile 2021) Ecco l’aggiornamen… - paolochiariello : #Juorno #bollettino del contagio in Campania - Giovagiu1781 : RT @AslFrosinone: Il bollettino settimanale della #aslfrosinone. #vaccini #drivein #tamponi #screening #covid @SaluteLazio @RegioneLazio @M… - juornoit : #Juorno #bollettino del contagio in Campania - AslFrosinone : Il bollettino settimanale della #aslfrosinone. #vaccini #drivein #tamponi #screening #covid @SaluteLazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino covid

Coronavirus in Italia, ildi oggi, venerdì 23 aprile. Sono 14.761 i positivi al test del- 19 in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti del ministero della Salute. Ieri, i nuovi casi accertati ...I dati della Regione Sono 1.140 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo ildi oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti. I guariti sono stati 3.060 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi: Bologna a 234, ...Sono 14.761 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +16.050). I decessi odierni sono 342 (ieri sono stati +360), per un totale di 118.699 vittime da febbraio 2020. Il tasso di ...ROMA - Calo dei casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 14.761 (ieri erano stati più di 16 mila) con 315.700 tamponi ...