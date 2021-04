Bollettino Covid-19 di oggi 23 aprile: il punto sui contagi (Di venerdì 23 aprile 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il Bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi Pubblicato il Bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 14.761 , su un totale di 315.700 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni successivi i ricoveri -654 ,-42 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il Bollettino di oggi riporta 342 vittime del virus. I guariti nelle scorse 24 ore invece sono stati 21.069. Scende l’Rt nazionale rispetto alla scorsa settimana toccando lo 0.81 contro lo 0.85 dei giorni scorsi, lo attesterebbe l’ultimo monitoraggio della cabina di regia. ... Leggi su zon (Di venerdì 23 aprile 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto ilgiornaliero contenente i dati relativi al-19. IlsuiPubblicato ilgiornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al-19 sono stati 14.761 , su un totale di 315.700 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni successivi i ricoveri -654 ,-42 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Ildiriporta 342 vittime del virus. I guariti nelle scorse 24 ore invece sono stati 21.069. Scende l’Rt nazionale rispetto alla scorsa settimana toccando lo 0.81 contro lo 0.85 dei giorni scorsi, lo attesterebbe l’ultimo monitoraggio della cabina di regia. ...

