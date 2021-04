Bollettino coronavirus Liguria | scendono ancora i ricoveri

(Di venerdì 23 aprile 2021) La Laregistra 370 nuovi contagi covid , con un totale di casi positivi in risalita (+57 a 6.276), main buona riduzione i ricoverati : sono ora 613, venti in meno di ieri, pur con 70 ...

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus Il bollettino con i dati di oggi nel dettaglio - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 aprile: 14.761 nuovi casi, i morti sono 342 - Corriere : Il bollettino: 14.761 nuovi casi e 342 morti. Tasso di positività al 4,7% - marisamoles : RT @Corriere: Il bollettino: 14.761 nuovi casi e 342 morti. Tasso di positività al 4,7% - fabioruffinengo : Coronavirus in Piemonte: bollettino contagi del 23 aprile, ore 17:30 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

il Resto del Carlino

I dati della Regione Sono 370 i nuovi contagi dain Liguria secondo ildi oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. I guariti sono stati 303 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero ...LOMBARDIA 23 APRILE/ +2.304 casi positivi, ricoveri in calo La conferma è arrivata " a pochi mesi dalle Comunali a Milano " dall'ex viceministro al Mise Stefano Buffagni : "...Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, venerdì 23 aprile. Sono 14.761 i positivi al test del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti del ministero della Salute. Ieri, i ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 315.700 tamponi e individuati 14.761 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 465.543, ...