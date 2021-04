Bollettino Coronavirus di Venerdì 23 Aprile 2021 | rapporto positivi tamponi al 4 | 67%

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 aprile 2021) In data 23l’incremento nazionale dei casi è +0,37% (ieri +0,41%) con 3.935.703 contagiati totali, 3.351.461 dimissioni/guarigioni (+21.069) e 118.699 deceduti (+342); 465.543 infezioni in corso (-6.653). Ricoverati con sintomi -654 (21.440); terapie intensive -42 (2.979) con 153 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 315.700totali (ieri 364.804) di cui 175.152 molecolari (ieri 188.804) e 140.548 test rapidi (ieri 176.344) con 98.920 casi testati (ieri 111.105); 14.761(target 4.311);totali 4,67% (ieri 4,44% – target 2%);/casi testati 14,92% (ieri 14,60% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.304; Campania 1.970; Puglia 1.692; Lazio 1.221; Emilia Romagna 1.104; ...