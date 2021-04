Bollettino 23 aprile 2021: i dati sul Coronavirus oggi in Italia (Di venerdì 23 aprile 2021) L’andamento aggiornato dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 23 aprile con il Bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 16.232 nuovi positivi e i 360 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi contagi di oggi 23 aprile regione per regione: nelle Marche sono stati 4187 tamponi nelle ultime 24 ore: 2266 nel percorso nuove diagnosi (di cui 514 nello screening con percorso Antigenico) e 1921 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 326 (75 in provincia di Macerata, 88 in provincia di Ancona, 79 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 42 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione). ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) L’andamento aggiornato dei contagi diin23con ildel Ministero della Salute e idella Protezione Civile dopo i 16.232 nuovi positivi e i 360 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi contagi di23regione per regione: nelle Marche sono stati 4187 tamponi nelle ultime 24 ore: 2266 nel percorso nuove diagnosi (di cui 514 nello screening con percorso Antigenico) e 1921 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 326 (75 in provincia di Macerata, 88 in provincia di Ancona, 79 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 42 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione). ...

Advertising

NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - DPCgov : ?? Domenica #18aprile ???? #allertaGIALLA in sette regioni ? L’allerta meteo-idro #protezionecivile ti avvisa che potr… - QuiNewsValdera : In Valdera ci sono 37 nuovi positivi - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: 23 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia e i colori delle regioni: Sardegna in zona rossa, altre… - GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid, bollettino 23 aprile: 164 nuovi casi e 1 decesso in provincia di Latina - -