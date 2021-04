BMW M2 CS Racing Cup | al via l’edizione italiana

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 aprile 2021) BMW porta in Italia la M2 CSCup. La casa bavarese, con il supporto di Aci Sport, introduce nel panorama sportivo nazionale questo monomarca, dedicato ai piloti che vogliono correre con un occhio alle spese. Il campionato 2021 prevede sei appuntamenti, da giugno ad ottobre, sui principali autodromi del nostro Paese. Promodrive si occuperà dell’organizzazione del campionato, esattamente come fa con l’altro campionato che gestisce per conto di BMW, la Mini Challenge. Ecco una panoramica di questa nuova serie, che si preannuncia molto interessante. Comèà fatta la BMW M2 CSCup? La protagonista del campionato è naturalmente l’auto, la BMW M2 CS. La divisione Motorsport ha attinto dalle esperienze sulla M4 GT4 per sviluppare una vettura versatile, omologata per serie nazionali come la VLN tedesca o la TC America ...