Blitz notturno: dal decreto sparisce la riapertura dei centri commerciali nel weekend. Salvini: “Altro schiaffo al lavoro” (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Blitz nella notte, nel decreto Riaperture pubblicato in Gazzetta ufficiale sparisce la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio: “Altro schiaffo al lavoro, così non va“, sbotta Matteo Salvini. La notizia è arrivata nottetempo ed è stata una vera e propria doccia fredda per tutte le imprese del commercio che operano nei centri e parchi commerciali. Immediata la reazione negativa della Lega, che perAltro non ha votato in Cdm il nuovo decreto perché il premier Mario Draghi non ha spostato il coprifuoco alle 23. Anche Forza Italia giudica “inammissibile” il Blitz notturno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr –nella notte, nelRiaperture pubblicato in Gazzetta ufficialeladeinei fine settimana a partire dal 15 maggio: “al, così non va“, sbotta Matteo. La notizia è arrivata nottetempo ed è stata una vera e propria doccia fredda per tutte le imprese del commercio che operano neie parchi. Immediata la reazione negativa della Lega, che pernon ha votato in Cdm il nuovoperché il premier Mario Draghi non ha spostato il coprifuoco alle 23. Anche Forza Italia giudica “inammissibile” il...

Advertising

maxxxks : RT @IlPrimatoN: Nel #DecretoRiaperture pubblicato in Gazzetta ufficiale sparisce la riapertura dei #centricommerciali nei week end dal 15 m… - ClaudiaModelMgt : RT @IlPrimatoN: Nel #DecretoRiaperture pubblicato in Gazzetta ufficiale sparisce la riapertura dei #centricommerciali nei week end dal 15 m… - MSator : RT @IlPrimatoN: Nel #DecretoRiaperture pubblicato in Gazzetta ufficiale sparisce la riapertura dei #centricommerciali nei week end dal 15 m… - Anto202016 : RT @IlPrimatoN: Nel #DecretoRiaperture pubblicato in Gazzetta ufficiale sparisce la riapertura dei #centricommerciali nei week end dal 15 m… - IlPrimatoN : Nel #DecretoRiaperture pubblicato in Gazzetta ufficiale sparisce la riapertura dei #centricommerciali nei week end… -