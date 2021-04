Berrettini batte Krajinovic a Belgrado: domani la semifinale (Di venerdì 23 aprile 2021) Avanzano gli azzurri del tennis, colpaccio all’ATP Belgrado: Berrettini batte Krajinovic, domani la semifinale. (Daniel Pockett/Getty Images)Nuovo colpaccio del tennis azzurro dopo la vittoria di Jannik Sinner ai quarti del torneo ATP di Barcellona. L’azzurro numero 19 al mondo continua a sorprendere tutti: ieri ha battuto Roberto Bautista-Agut, numero 11 al mondo, per la terza volta nel 2021. Oggi ha avuto la meglio in due set del russo Andrej Rublev. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> ATP Barcellona: impresa Sinner, battuto Rublev e domani semifinale Pochi minuti dopo, un nuovo trionfo per il nostro tennis, che dà di fatto il bentornato a Matteo Berrettini: il numero 10 al mondo, infatti, ha staccato il biglietto per ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021) Avanzano gli azzurri del tennis, colpaccio all’ATPla. (Daniel Pockett/Getty Images)Nuovo colpaccio del tennis azzurro dopo la vittoria di Jannik Sinner ai quarti del torneo ATP di Barcellona. L’azzurro numero 19 al mondo continua a sorprendere tutti: ieri ha battuto Roberto Bautista-Agut, numero 11 al mondo, per la terza volta nel 2021. Oggi ha avuto la meglio in due set del russo Andrej Rublev. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> ATP Barcellona: impresa Sinner, battuto Rublev ePochi minuti dopo, un nuovo trionfo per il nostro tennis, che dà di fatto il bentornato a Matteo: il numero 10 al mondo, infatti, ha staccato il biglietto per ...

