“Berlusconi delinquente e malavitoso” si può dire Lo ha deciso un giudice

(Di venerdì 23 aprile 2021) Definire” non è diffamatorio. E nemmeno chiamarlo “terrorista,, pregiudicato”. Così come non è diffamatorio ricordare che “ha gettato una minorenne nelle braccia di una puttana”. Né che è “sospettato di aver cominciato la sua carriera di imprenditore grazie ai soldi della mafia”. A stabilirlo ilcivile di Roma Damiana Colla nelle motivazioni della sentenza con cui ha rigettato la citazione civile dicontro Massimo Fini, Marco Travaglio, Peter Gomez e la società editrice del Fatto Quotidiano. Condannandolo a pagare più di 10.000 euro di spese legali agli avvocati Caterina Malavenda e Valentino Sirianni. “”: si puòLa storia la racconta oggi il ...

perde la causa contro il Fatto "B.e malavitoso": ecco perché si può dire Sì, preferirebbe essere adulato come 'Cavaliere' o 'Presidente', e un bell''Onorevole' ci starebbe ......testate come il Tg1 ed è poi stato uno dei volti di punta delle reti Mediaset di Silvio,... ' Sono terrorizzato , mi hanno preso come se fossi il peggior', aveva confessato nei ...Sì, preferirebbe essere adulato come 'Cavaliere' o 'Presidente', e un bell''Onorevole' ci starebbe sempre bene, giacché ha riconquistato l'agibilità politica e uno scranno in europarlamento. Silvio Be ...