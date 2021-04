Bergamo alle prese con il “lavoro povero”: poche ore, poche competenze, stipendi bassi (Di venerdì 23 aprile 2021) “Ogni lavoro ha la propria dignità, ma è innegabile che esistano lavori poveri, dettati dalla bassa professionalità, che portano a creare lavoratori poveri, in balia di un mercato che non li valorizza a sufficienza e che quindi pur lavorando rischiano di creare sacche di povertà sociale sempre più significative”. L’analisi di Danilo Mazzola, segretario della Cisl di Bergamo, parte dai numeri che il mercato del lavoro di Bergamo e le sue proiezioni che hanno disegnato anche per i prossimi mesi. Tra le entrate previste fino al prossimo maggio (come emerge dalla ricerca Excelsior), infatti, in circa un terzo dei casi (28% degli ingressi) non è richiesta alcuna competenza o titolo di studio adeguato: si tratta di impieghi nella logistica, come facchini, corrieri, pulizia e assistenza. “Sono contratti il più delle volte ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) “Ogniha la propria dignità, ma è innegabile che esistano lavori poveri, dettati dalla bassa professionalità, che portano a creare lavoratori poveri, in balia di un mercato che non li valorizza a sufficienza e che quindi pur lavorando rischiano di creare sacche di povertà sociale sempre più significative”. L’analisi di Danilo Mazzola, segretario della Cisl di, parte dai numeri che il mercato deldie le sue proiezioni che hanno disegnato anche per i prossimi mesi. Tra le entrate previste fino al prossimo maggio (come emerge dalla ricerca Excelsior), infatti, in circa un terzo dei casi (28% degli ingressi) non è richiesta alcuna competenza o titolo di studio adeguato: si tratta di impieghi nella logistica, come facchini, corrieri, pulizia e assistenza. “Sono contratti il più delle volte ...

