Beni confiscati alla mafia: per lo Stato possono essere un'opportunità o una condanna (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo gli allarmi di De Raho e della Dolci, Draghi dia un segnale, perché le mafie a quanto pare di "segnali" ne stanno dando assai e sono diventate bravissime a non darne di eccessivi. Nella sola giornata di ieri il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero de Raho sulle pagine del Mattino e la Procuratrice aggiunta di Milano e coordinatrice della Dda, Alessandra Dolci, intervenendo ad una iniziativa di Piccola Impresa Assolombarda ripresa poi dal Sole 24 ore, hanno nuovamente stigmatizzato la capacità delle organizzazioni criminali di stampo mafioso di penetrare l'economia legale affaticata dal Covid, di generare esse stesse imprese capaci di captare il flusso del denaro pubblico messo a disposizione per far fronte alla crisi, di diversificare le proprie attività nei settori diventati più lucrosi a causa della ...

