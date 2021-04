Belen Rodriguez si spoglia e "divora" Antonino: senza veli, la fotografia che manda fuori di testa | Guarda (Di venerdì 23 aprile 2021) Belen Rodriguez è in attesa del secondo figlio, che stavolta non aspetta da Stefano De Martino - ormai ex a tutti gli effetti, che si è lasciata abbondantemente alle spalle - ma dal più giovane Antonino Spinalbese. Tra i due è scoppiato il classico colpo di fulmine, tanto che ormai sono inseparabili e felicissimi di diventare genitori: per la showgirl argentina sarà la seconda volta, attualmente è al settimo mese di gravidanza della bimba che chiamerà Luna. Nonostante il parto inizi ormai ad essere vicino, Belen non ha perso la voglia di condividere sui social qualche scatto bollente: stavolta si tratta di un selfie in cui è ritratta insieme al suo fidanzato Antonino. Nella foto l'hairstylist è a torso nudo, con la Rodriguez che, anch'essa senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)è in attesa del secondo figlio, che stavolta non aspetta da Stefano De Martino - ormai ex a tutti gli effetti, che si è lasciata abbondantemente alle spalle - ma dal più giovaneSpinalbese. Tra i due è scoppiato il classico colpo di fulmine, tanto che ormai sono inseparabili e felicissimi di diventare genitori: per la showgirl argentina sarà la seconda volta, attualmente è al settimo mese di gravidanza della bimba che chiamerà Luna. Nonostante il parto inizi ormai ad essere vicino,non ha perso la voglia di condividere sui social qualche scatto bollente: stavolta si tratta di un selfie in cui è ritratta insieme al suo fidanzato. Nella foto l'hairstylist è a torso nudo, con lache, anch'essa...

CrescenzoFilo : RT @_hellotetectif: E quando Martina Miliddi finirà in copertina su tutti i giornali di gossip oscurando totalmente Maria Belen Rodriguez e… - seemone01 : RT @_hellotetectif: E quando Martina Miliddi finirà in copertina su tutti i giornali di gossip oscurando totalmente Maria Belen Rodriguez e… - annakiara119 : RT @_hellotetectif: E quando Martina Miliddi finirà in copertina su tutti i giornali di gossip oscurando totalmente Maria Belen Rodriguez e… - morexalvis : RT @_hellotetectif: E quando Martina Miliddi finirà in copertina su tutti i giornali di gossip oscurando totalmente Maria Belen Rodriguez e… - immary19803931 : RT @_hellotetectif: E quando Martina Miliddi finirà in copertina su tutti i giornali di gossip oscurando totalmente Maria Belen Rodriguez e… -