Belen Rodriguez, nuova [FOTO] con il pancione, ma i fan notano un dettaglio: “Come hai fatto a…” (Di venerdì 23 aprile 2021) Belen Rodriguez è tra le showgirl più seguite nel nostro paese. Con un profilo social che sfiora i 10 milioni di follower, la star argentina sa Come far parlare di sé, grazie a una pagina Instagram costantemente aggiornata. Proprio poco fa, infatti, la nota conduttrice ha deciso di condividere con gli utenti uno scatto inedito, … L'articolo Belen Rodriguez, nuova FOTO con il pancione, ma i fan notano un dettaglio: “Come hai fatto a…” proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 aprile 2021)è tra le showgirl più seguite nel nostro paese. Con un profilo social che sfiora i 10 milioni di follower, la star argentina safar parlare di sé, grazie a una pagina Instagram costantemente aggiornata. Proprio poco fa, infatti, la nota conduttrice ha deciso di condividere con gli utenti uno scatto inedito, … L'articolocon il, ma i fanun: “haia…” proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CrescenzoFilo : RT @_hellotetectif: E quando Martina Miliddi finirà in copertina su tutti i giornali di gossip oscurando totalmente Maria Belen Rodriguez e… - seemone01 : RT @_hellotetectif: E quando Martina Miliddi finirà in copertina su tutti i giornali di gossip oscurando totalmente Maria Belen Rodriguez e… - annakiara119 : RT @_hellotetectif: E quando Martina Miliddi finirà in copertina su tutti i giornali di gossip oscurando totalmente Maria Belen Rodriguez e… - morexalvis : RT @_hellotetectif: E quando Martina Miliddi finirà in copertina su tutti i giornali di gossip oscurando totalmente Maria Belen Rodriguez e… - immary19803931 : RT @_hellotetectif: E quando Martina Miliddi finirà in copertina su tutti i giornali di gossip oscurando totalmente Maria Belen Rodriguez e… -