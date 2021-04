Belen incinta di quanti mesi, voglie e chili presi: i segreti della Rodriguez (Di venerdì 23 aprile 2021) News La soubrette argentina ha risposto alle domande dei follower: ha parlato della piccola Luna Marie in arrivo e del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese Pubblicato su 23 Aprile 2021 Procede bene e a ritmo spedito la gravidanza di Belen Rodriguez. A fine aprile la soubrette argentina è entrata nel settimo mese, come spiegato ai suoi fan su Instagram. La figlia Luna Marie nascerà in estate, più precisamente a giugno. Durante un ask con i follower Belù ha svelato altri dettagli inediti della sua dolce attesa. Con la seconda gravidanza Belen Rodriguez non ha accumulato tanti chili. Partiva da 57 chili e al settimo mese di gestazione è arrivata a pesare 63 ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) News La soubrette argentina ha risposto alle domande dei follower: ha parlatopiccola Luna Marie in arrivo e del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese Pubblicato su 23 Aprile 2021 Procede bene e a ritmo spedito la gravidanza di. A fine aprile la soubrette argentina è entrata nel settimo mese, come spiegato ai suoi fan su Instagram. La figlia Luna Marie nascerà in estate, più precisamente a giugno. Durante un ask con i follower Belù ha svelato altri dettagli ineditisua dolce attesa. Con la seconda gravidanzanon ha accumulato tanti. Partiva da 57e al settimo mese di gestazione è arrivata a pesare 63 ...

Advertising

zazoomblog : Belen incinta di quanti mesi voglie e chili presi: i segreti della Rodriguez - #Belen #incinta #quanti #voglie… - caluvmn : Qui per dirvi che Belen pesa quanto me solo che al contrario suo non sono incinta - biancacorrocher : Quando vedo cosa mangia Belén incinta e confronto con quello che mangio io, capisco perché non perdo manco un etto ?? - unadivoi : La gravidanza dei vip .Belen incinta fighissima foto camicia aperta in mare. Io ho vissuto le gravidanze abbracciat… - MikDePascale : @2fuffology La madre dei cretini è sempre incinta. Fottitene della loro opinione. A me hanno detto che invidio Bele… -