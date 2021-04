Beautiful anticipazioni 1 maggio 2021 | “Wyatt devi mantenere il segreto!”

(Di venerdì 23 aprile 2021) E’ stato un vero shock perscoprire che Sally sta per morire e nella puntata didel 1, anche la Spectra fingerà a stento di essere tranquilla davanti al giovane che ama. Nel frattempo Ridge e Brooke hanno una nuova discussione a causa di Thomas: la Logan non riesce a dare una chance al giovane e questo impedisce la riconciliazione con il Forrester. I due però confessano di amarsi ancora molto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Trame, Bill e Katie ritornano insieme, ma lei lo tradisce? Lo Spencer riuscirà a riconquistare il cuore della Logan, ma lei ferirà il magnate ripagandolo con la stessa moneta Le trame della soap opera americanaevidenziano le intenzioni di Bill Spencer che vuole riconquistare, più di ogni altra ...

puntatadi sabato 24 aprile 2021 :Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria VerriLeggi anche: Beautiful anticipazioni oggi 14 aprile:Thomas impedisce a Steffy di dire la verità. Ma a mettere qualche dubbio in Mendez è la scoperta di una misteriosa visita in… Leggi ...Momento terribile in arrivo per Sally Spectra a Beautiful. La giovane, come rivelano le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 25 aprile al 1° maggio, scoprirà di avere una malattia ...