Bayern Monaco | Flick | «Super League? C’è una competizione più onesta»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il tecnico delha parlato dellalega: le sue parole sulla questione dibattuta negli ultimi giorni, tecnico del, ha parlato della questionelega,europea alla quale il club bavarese non avrebbe preso parte. In conferenza stampa, il coach ha dichiarato: «lega? La Bundesliga è la base su cui possiamo giocare in Championse vincere titoli internazionali. Essere in testa dopo 34 giornate: questa è lapiù. È un campionato meritato». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nel primo caso parliamo del centrocampista, oggi in prestito allo Spezia, Lucien Agoumè , con il quale si sta trattando il rinnovo di contratto per allontanare l'interessamento del; ...Kingsley Coman , esterno del, è stato arrestato e poi rilasciato in Francia per violenza domestica ai danni dell'ex compagna. Stando a quanto riportato dall'emittente transalpina Europe 1 sarebbe stata proprio la ...Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato della questione Superlega, competizione europea alla quale il club bavarese non avrebbe preso parte. In conferenza stampa, il coach ha dichiarato: ...Lo sceicco del Paris Saint-Germain verrà affiancato nel suo incarico da Michael Gerlinger, dirigente del Bayern Monaco, nella carica di vicepresidente. Si chiude così il mandato quadriennale di Andrea ...