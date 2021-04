Basta 5S | Rousseau apre agli altri movimenti

(Di venerdì 23 aprile 2021) L'Associazione mette in cassa integrazione il personale. Accuse al Movimento 5 Stelle: "Ambiguità e cerchiobottismo, è mancato il rispetto. Non hanno versato il contributo per i servizi"

fantastilandia : @Adnkronos Il M5S, e una coacca impegnata a salvaguardare gli interessi di chi né fa ancora parte, Rousseau è l'emb… - rojabianca37 : Si ma adesso basta parlare di Rousseau. Cit. - Buffalmacco5 : Sulla cresta dell’onda. Per #GiuseppeConte c’è una via d’uscita allo scontro con la #Casaleggioassociati e… -

ilGiornale.it

Le risposte però non sono arrivate esi è trovata costretta a prendere quella che viene definita una scelta " dolorosa ma inevitabile ". Evidentemente non è stata reciproca la volonta di ...Salvini alza i toni: "Siamo al governo, machiusure" di Giacomo Salvini Separiamo le carriere ...] di Luca De Carolis e Wanda Marra Resa dei conti M5S, ultimatum scadutoverso l'addio ...Accuse al Movimento 5 Stelle: "Ambiguità e cerchiobottismo, è mancato il rispetto. Non hanno versato il contributo per i servizi" Tra il Movimento 5 Stelle e Rousseau è praticamente finita. Il ...“L’Associazione Rousseau cambia strada. La scelta è dolorosa, ma inevitabile”. È quanto si legge in un post dell’Associazione Rousseau sul Blog delle Stelle. La scissione è dunque in atto. L’ultimatum ...