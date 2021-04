Basket, Europe Cup 2021: Ness Zonia e Ostrów Wielkopolski conquistano la finale (Di venerdì 23 aprile 2021) Si sono disputate oggi le due semifinali dell’Europe Cup 2021 e a conquistare un posto nella finale di domenica sono gli israeliani del Ness Zonia e i polacchi dell’Ostrów Wielkopolski. Sconfitti i russi del BC Parma, al termine di un match avvincente, e i rumeni del CSM Oradea, in una partita già incanalata sui binari polacchi dopo il primo tempo. Emozioni a non finire nella prima semifinale che vedeva sul parquet della Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv i russi del BC Parma e i “padroni di casa” dell’Ironi Ness Zonia. Emozioni ed equilibrio che trovano l’apice nella tripla messa a segno da Wayne Selden a 14 secondi dalla fine e che ribalta le sorti del match mandando gli israeliani in finale. ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Si sono disputate oggi le due semifinali dell’Cupe a conquistare un posto nelladi domenica sono gli israeliani dele i polacchi dell’. Sconfitti i russi del BC Parma, al termine di un match avvincente, e i rumeni del CSM Oradea, in una partita già incanalata sui binari polacchi dopo il primo tempo. Emozioni a non finire nella prima semiche vedeva sul parquet della Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv i russi del BC Parma e i “padroni di casa” dell’Ironi. Emozioni ed equilibrio che trovano l’apice nella tripla messa a segno da Wayne Selden a 14 secondi dalla fine e che ribalta le sorti del match mandando gli israeliani in. ...

