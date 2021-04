Bari, parte l’Auteri-bis: “Ho trovato una squadra pessimista. Esonero e ritorno? Succede facendo questo lavoro” (Di venerdì 23 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bari Gaetano Auteri, ha parlato dopo la richiamata sull’Esonero di Carrera: “Abbiamo fatto dei bei giorni di lavoro. Ho trovato una squadra un po’ pessimista e negativa com’è normale che sia dopo quei risultati ma ci siamo concentrati sul campo. Dopo quattro o cinque allenamenti è tornata la positività. Ho trovato grande disponibilità, la squadra ha qualità e lo sapevo. In questo momento non siamo al completo. Come giocheremo? I numeri dipendono dall’organico, giocheremo cercando di fare la partita e alzare i ritmi. Creare senza concedere”. Sull’Esonero e la richiamata: “Ci si abitua facendo questo lavoro, anche a ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico delGaetano Auteri, ha parlato dopo la richiamata sull’di Carrera: “Abbiamo fatto dei bei giorni di. Hounaun po’e negativa com’è normale che sia dopo quei risultati ma ci siamo concentrati sul campo. Dopo quattro o cinque allenamenti è tornata la positività. Hogrande disponibilità, laha qualità e lo sapevo. Inmomento non siamo al completo. Come giocheremo? I numeri dipendono dall’organico, giocheremo cercando di fare la partita e alzare i ritmi. Creare senza concedere”. Sull’e la richiamata: “Ci si abitua, anche a ...

Advertising

CalcioWebPuglia : Bari, Ciofani e Bianco ancora a parte. In serata nuovi tamponi - CalcioWebPuglia : Gaetano Auteri (Bari): 'L'esonero fa parte del passato. Avremo un'altra faccia' - NavaGianmario : @GuidoCrosetto Dove sta il problema? A parte il fatto che non vedo differenza tra un italiano e un tedesco o uno sp… - Ilikepuglia : Amiu, parte la gara per la pulizia delle coste baresi - pleopizzi : @La7tv @micheleemiliano non si capisce perchè sempre e solo prima a Bari ...Emiliano le piaccia o no ,ma Lecce fa parte della Puglia -