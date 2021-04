Banca Profilo, assemblea nomina nuovo CdA. Giorgio Di Giorgio presidente (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Banca Profilo ha approvato il Bilancio 2020 (chiuso con un utile netto consolidato a 8,7 milioni di euro e CET1 ratio al 22,3%) e deliberato un dividendo di 0,018 euro per azione (in pagamento il 28 aprile 2021 ed equivalente ad un dividend yield del 7,5%). I soci hanno determinato in 9 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione che resteranno in carica per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31/12/2023. Il CdA è composto da: Giorgio Di Giorgio, Fabio Candeli, Paola Antonia Profeta, Maria Rita Scolaro, Giorgio Gabrielli, Giovanni Maggi, Paola Santarelli, Gimede Gigante, Francesca Colaiacovo. Giorgio Di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti diha approvato il Bilancio 2020 (chiuso con un utile netto consolidato a 8,7 milioni di euro e CET1 ratio al 22,3%) e deliberato un dividendo di 0,018 euro per azione (in pagamento il 28 aprile 2021 ed equivalente ad un dividend yield del 7,5%). I soci hanno determinato in 9 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione che resteranno in carica per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31/12/2023. Il CdA è composto da:Di, Fabio Candeli, Paola Antonia Profeta, Maria Rita Scolaro,Gabrielli, Giovanni Maggi, Paola Santarelli, Gimede Gigante, Francesca Colaiacovo.Di ...

