Aveva nel giardino di casa materiale rubato, denunciato 50enne (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel suo giardino sono stati ritrovati un autocarro, un "muletto" e circa 120 mq di alluminio per rivestimento edile. Si tratta di materiale rubato nelle notti scorse in un cantiere edile di Via casacelle, a Giugliano (Na) Per questo motivo un 50enne del posto è stato denunciato dai carabinieri del luogo per ricettazione. L'uomo, era stato fermato per un normale controllo alla circolazione stradale ma, considerata la sua curiosa agitazione, è stato accompagnato a casa e nel giardino i militari hanno notato i mezzi rubati. La refurtiva, del valore di svariate decine di migliaia di euro, è stata restituita a legittimo proprietario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

