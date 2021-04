Avellino - ' Resistere Pedalare Resistere' | il 25 aprile tutti in bici con Fiab | Anpi e Centro ' Guido Dorso'

(Di venerdì 23 aprile 2021) ... ispirata da principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza, promuove l'uso dellacletta come mezzo di trasporto quotidiano,. " Anche nel 1945 c'era il coprifuoco e, in alcune città " dichiara ...

Advertising

irpiniatimes1 : ‘Resistere, Pedalare, Resistere’ è l’iniziativa firmata FIAB Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Resistere

LabTV

... da qui deriva il suo essere un eroe." Per la prima volta, dunque, nonostante le restrizioni dovute alle misure di contenimento dell'epidemia da Covid - 19, anche adsi terrà "...L'associazione presenterà alla stampa "Pedalare", un'iniziativa prevista per il prossimo 25 aprile . Il progetto, promosso insieme ad Anpi, Centro di Ricerca "Guido ...Domani sabato 24 aprile, alle ore 15,00, si terrà in modalità online, in diretta sulla pagina Facebook della Federazione di Avellino di Sinistra Italiana, una iniziativa dal titolo “P di Partigiani, ...Domani sabato 24 aprile, alle ore 15,00, si terrà in modalità online, in diretta sulla pagina facebook della Federazione di Avellino di Sinistra Italiana, una iniziativa dal titolo “P di Partigiani, ...