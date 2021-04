Avellino | Braglia alla squadra | “Il secondo posto dipende solo da noi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Operazione riscatto per l’di Piero. Dopo la sconfitta arrivata sabato scorso contro la Vibonese, i lupi, ospiteranno tra le mura amiche il Teramo. Obiettivo blindare ildopo che il Catanzaro si è portato a -2. “sempre da noi – ammette – Non credo che sia giusto che unache non riesce a mettere insieme due punti arrivi seconda. Se noi facciamo quello che sappiamo fare arriviamo secondi, ma in caso contrario faremo altro”. “Noi dobbiamo fare una bella partita – ripete– Servirà scendere in campo con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto. Dopo un anno le nostre qualità non possono venire menofine. A Vibo abbiamo perso meritatamente, ma ...