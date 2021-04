Aubameyang e la malaria, Arteta: «Ha perso molto peso, ha sofferto tanto» (Di venerdì 23 aprile 2021) Mikel Arteta ha parlato delle condizioni di Pierre-Emerick Aubameyang dopo aver contratto la malaria Pierre-Emerick Aubameyang è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri dopo esser guarito dalla malaria. Una malattia che ha pesato tanto sull’attaccante dell’Arsenal, come dichiarato anche dall’allenatore Mikel Arteta ai microfoni di Sky Sports. «Gli ho parlato molte volte. Ieri è entrato in campo per gli allenamenti per la prima volta. È ancora sotto controllo medico e gli ci vorrà un po’ prima di tornare a stare veramente bene. Ha sofferto di una grave malattia. Ha avuto diversi momenti difficili. Vogliamo aiutarlo a riprendersi velocemente e rimettersi in forma, perché abbiamo bisogno di lui. Ieri aveva un aspetto migliore rispetto a qualche tempo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Mikelha parlato delle condizioni di Pierre-Emerickdopo aver contratto laPierre-Emerickè tornato ad allenarsi nella giornata di ieri dopo esser guarito dalla. Una malattia che ha pesatosull’attaccante dell’Arsenal, come dichiarato anche dall’allenatore Mikelai microfoni di Sky Sports. «Gli ho parlato molte volte. Ieri è entrato in campo per gli allenamenti per la prima volta. È ancora sotto controllo medico e gli ci vorrà un po’ prima di tornare a stare veramente bene. Hadi una grave malattia. Ha avuto diversi momenti difficili. Vogliamo aiutarlo a riprendersi velocemente e rimettersi in forma, perché abbiamo bisogno di lui. Ieri aveva un aspetto migliore rispetto a qualche tempo ...

