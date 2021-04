ATP Belgrado 2021, Matteo Berrettini regola in due set Krajinovic e con merito vola in semifinale! (Di venerdì 23 aprile 2021) Jannik Sinner batte e Matteo Berrettini risponde. L’altoatesino ha conquistato a Barcellona la semifinale nell’ATP 500 sconfiggendo il n.7 del mondo Andrey Rublev e il romano (n.10 del ranking) si è imposto per 6-4 6-4 nei quarti di finale dell’ATP 250 di Belgrado (Serbia) contro il n.33 del ranking Filip Krajinovic. Una prestazione solida quella di Matteo che ha saputo sfruttare con grande pragmatismo le sue opportunità, mettendo sotto pressione il padrone di casa nei momenti importanti del match. L’epilogo dopo 1 ora e 29 minuti di partita ha dunque sorriso al tennista del Bel Paese che attende il nome del prossimo avversario dal confronto tra l’argentino Federico Delbonis (n.84 ATP) e il giapponese Taro Daniel (n.126 del ranking). Nel primo set Matteo è chirurgico nel primo game: ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Jannik Sinner batte erisponde. L’altoatesino ha conquistato a Barcellona la semifinale nell’ATP 500 sconfiggendo il n.7 del mondo Andrey Rublev e il romano (n.10 del ranking) si è imposto per 6-4 6-4 nei quarti di finale dell’ATP 250 di(Serbia) contro il n.33 del ranking Filip. Una prestazione solida quella diche ha saputo sfruttare con grande pragmatismo le sue opportunità, mettendo sotto pressione il padrone di casa nei momenti importanti del match. L’epilogo dopo 1 ora e 29 minuti di partita ha dunque sorriso al tennista del Bel Paese che attende il nome del prossimo avversario dal confronto tra l’argentino Federico Delbonis (n.84 ATP) e il giapponese Taro Daniel (n.126 del ranking). Nel primo setè chirurgico nel primo game: ...

