ATP Belgrado 2021 | Gianluca Mager lotta | ma deve lasciar strada ad Aslan Karatsev per la semifinale con Djokovic

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 aprile 2021)non riesce ad accedere alladel torneo ATP 250 di. Il sanremese, purndo per quasi un’ora e mezza, è costretto aad. Il russo lo batte per la seconda volta nell’anno, dopo il primo turno degli Australian Open, per 6-3 6-4, andando così a sfidare Novakper quella che, domani alle 17:00, sarà la prima delle semifinali in programma (l’altra, subito a seguire, sarà tra Matteo Berrettini e il giapponese Taro Daniel). Dopo un primo game in cui è costretto are,inquadra subito il servizio die glielo toglie a 30, costringendo il sanremese all’errore dopo un paio di punti ad ...