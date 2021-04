Atalanta, Bologna da battere per dare valore al pareggio con la Roma (Di venerdì 23 aprile 2021) Custodiamo stretto in saccoccia il pareggio contro i giallorossi e non siamo dalla parte di chi storce il naso per la mancata vittoria all’Olimpico. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 aprile 2021) Custodiamo stretto in saccoccia ilcontro i giallorossi e non siamo dalla parte di chi storce il naso per la mancata vittoria all’Olimpico.

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - News24_it : Serie A: Orsato arbitrerà Lazio-Milan, Inter-Verona ad Abisso. Massa per Fiorentina-Juventus e Fabbri per Atalanta-… - tuttoatalanta : Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna: Muriel torna titolare, fuori Ilicic - Rodolfo22455857 : @Michel88884605 @FBiasin Vedi che non capisci? Il Sassuolo chiede 40/45 milioni x Locatelli che non li vale. Lo ste… - Eldias7 : I precedenti di Atalanta-Bologna - -