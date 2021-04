ATA terza fascia | servizio valutabile anche senza contributi previdenziali Sentenza

(Di venerdì 23 aprile 2021) Conn. 1242 del 22.4.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Vincenzina Salvatore del Foro di Avellino contro il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nell’interesse di un Collaboratore Scolastico depennato dalladelle G.I. per il Personale ATA e licenziato. Infatti, la scuola capofila – in sede di convalida del punteggio – aveva negato il riconoscimento dei servizi prestati dal lavoratore nella scuola paritaria a causa del mancato versamento deiInps da parte del datore di lavoro. L'articolo .

