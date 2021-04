AstraZeneca, Ema: “Sì ai richiami per chi ha avuto prima dose. Una trombosi ogni 100mila vaccinati, nessun dato su rischi legati al sesso” (Di venerdì 23 aprile 2021) “I dati disponibili suggeriscono che è possibile completare il ciclo vaccinale” con AstraZeneca. L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) in conferenza stampa conferma il via libera alla somministrazione della seconda dose di Vaxzevria per chi ha già ricevuto la prima: “Al momento non ci sono dati, o i dati sono limitati, per modificare le attuali raccomandazioni” , spiega l’Ema, elencando i punti principali del parere provvisorio emesso oggi dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp). “L’esposizione e il tempo di follow-up – precisa infatti l’ente regolatorio Ue – non sono stati sufficienti per determinare se il rischio di trombosi associate a piastrine basse dopo una seconda dose” di Vaxzevria “differirà dal rischio dopo la prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) “I dati disponibili suggeriscono che è possibile completare il ciclo vaccinale” con. L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) in conferenza stampa conferma il via libera alla somministrazione della secondadi Vaxzevria per chi ha già ricevuto la: “Al momento non ci sono dati, o i dati sono limitati, per modificare le attuali raccomandazioni” , spiega l’Ema, elencando i punti principali del parere provvisorio emesso oggi dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp). “L’esposizione e il tempo di follow-up – precisa infatti l’ente regolatorio Ue – non sono stati sufficienti per determinare se ilo diassociate a piastrine basse dopo una seconda” di Vaxzevria “differirà dalo dopo la...

