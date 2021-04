AstraZeneca e trombosi rare | Oms | “Nesso plausibile | servono dati extra Ue”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 aprile 2021) Con il vaccino anti Covid di, “una sindrome molto rara conassociate a una bassa conta piastrinica (con sindrome da trombocitopenia, Tts) è stata segnalata da 4 a 20 giorni dopo la vaccinazione”.? “Una relazione causale tra il prodotto e la Tts è considerata, sebbene il meccanismo biologico di questa sindrome sia ancora in fase di studio”. Lo evidenzia il gruppo strategico di esperti (Sage) per le vaccinazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in un aggiornamento delle linee guida sul vaccino dell’azienda anglo-svedese, redatto alla luce dei casi di Tts segnalati dopo la somministrazione. “La maggior parte di questi casi – si legge – sono stati segnalati dal Regno Unito e dall’Unione europea. C’è una notevole variazione geografica per quanto riguarda ...