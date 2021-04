Associazione Rousseau divorzia da M5s. 'scelta dolorosa ma inevitabile

(Di venerdì 23 aprile 2021) Alla fine rottura fu: dopo un lungo tira e molla (15 mesi) sui soldi che gli iscritti non hanno versato all', Casaleggio oggi, giorno della scadenza dell'ultimatum, rompe gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'associazione Rousseau divorzia dal Movimento 5 stelle. 'Scelta dolorosa ma inevitabile. Stare insieme deve essere… - Beatrix_aka_BM : RT @BiondoNik: Sul divorzio #M5S #Rousseau le carte dicono questo: 1) l'Associazione M5S è di Casaleggio e Di Maio; 2) il simbolo M5S è con… - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: È rottura tra #Rousseau e #M5S. L’associazione mette in cassa integrazione i dipendenti. “Oggi siamo a terra, ma ci ria… - Destradipopolo : L’ADDIO DI #ROUSSEAU AL #M5S: “LE STRADE SI DIVIDONO, SAREMO UNA SPAZIO LAICO” L’ASSOCIAZIONE DI #CASALEGGIO SCARI… - CuddyEsmeralda : RT @ultimenotizie: L'addio di #Rousseau. Le casse sono vuote e l'Associazione di Davide Casaleggio scarica i vertici del #M5s per creare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Associazione Rousseau

L'addio tra l'e i vertici del Movimento 5 Stelle è stato certificato. 'Cambiamo strada', annunciano i responsabili della piattaforma che, per 15 anni, ha guidato le scelte del Movimento. L'...Alla fine rottura fu: dopo un lungo tira e molla (15 mesi) sui soldi che gli iscritti non hanno versato all', Casaleggio oggi, giorno della scadenza dell'ultimatum, rompe gli indugi: cambiamo strada,scelta dolorosa ma inevitabile In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la ...Si avvia la cassa integrazione per il personale della piattaforma. “A fronte dell’enorme mole di debiti accumulati dal Movimento 5 stelle nei confronti dell’Associazione Rousseau e della decisione di ...Rousseau scarica il M5S, e i pentastellati replicano con un post sull’account ufficiale Facebook all’addio dell’Associazione guidata da Davide Casaleggio. “La democrazia diretta, la partecipazione, il ...