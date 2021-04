Assenza dal lavoro Covid-19: regole per il rientro in servizio (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Ministero della Salute è intervenuto con circolare del 12 aprile 2021 per fornire indicazioni alle aziende per la riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di Assenza dal lavoro per malattia o contagio da Covid-19. Il documento indica, per ciascuna delle seguenti ipotesi, come deve comportarsi il datore di lavoro ed il medico competente, oltre a referti e certificati che il lavoratore è tenuto a presentare: Lavoratori con sintomi gravi o ricovero; Lavoratori positivi sintomatici o asintomatici; Positivi a lungo termine; Lavoratori asintomatici con contatto stretto con soggetti positivi. Gli orientamenti ministeriali sono strettamente legati con la normativa emergenziale prevista in tema di malattia INPS e lavoro agile. Analizziamo la questione in dettaglio. Vaccini in ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Ministero della Salute è intervenuto con circolare del 12 aprile 2021 per fornire indicazioni alle aziende per la riammissione indei lavoratori a seguito didalper malattia o contagio da-19. Il documento indica, per ciascuna delle seguenti ipotesi, come deve comportarsi il datore died il medico competente, oltre a referti e certificati che il lavoratore è tenuto a presentare: Lavoratori con sintomi gravi o ricovero; Lavoratori positivi sintomatici o asintomatici; Positivi a lungo termine; Lavoratori asintomatici con contatto stretto con soggetti positivi. Gli orientamenti ministeriali sono strettamente legati con la normativa emergenziale prevista in tema di malattia INPS eagile. Analizziamo la questione in dettaglio. Vaccini in ...

