Assegno unico: primo passo per una riforma fiscale. Videointervista al Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti (Di venerdì 23 aprile 2021) «L’Assegno unico universale per i figli è il primo passo di una grande riforma fiscale. Come il quoziente familiare alla francese, potrà avere un effetto positivo sui bilanci familiari. Ci sono alcuni elementi che caratterizzano questa misura come una vera riforma all’interno di un pacchetto integrato di riforme che è quello del Family Act. Il primo elemento è il carattere di universalità, il secondo elemento caratterizzante risiede nel fatto che si tratta di una misura strutturale, Il terzo elemento è la semplificazione». Si esprime così il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nella Videointervista ... Leggi su leurispes (Di venerdì 23 aprile 2021) «L’universale per i figli è ildi una grande. Come il quoziente familiare alla francese, potrà avere un effetto positivo sui bilanci familiari. Ci sono alcuni elementi che caratterizzano questa misura come una veraall’interno di un pacchetto integrato di riforme che è quello del Family Act. Ilelemento è il carattere di universalità, il secondo elemento caratterizzante risiede nel fatto che si tratta di una misura strutturale, Il terzo elemento è la semplificazione». Si esprime così ilper lee la, nella...

simocanettieri : RT @claudiocerasa: Nuova Irpef, assegno unico e un nome per capire come cambierà il fisco: Bordignon - sciltian : RT @claudiocerasa: Nuova Irpef, assegno unico e un nome per capire come cambierà il fisco: Bordignon - claudiocerasa : Nuova Irpef, assegno unico e un nome per capire come cambierà il fisco: Bordignon - GravinoNadia : @RobertoTatankaa @MPoltero @Nonnadinano Sempre in giro per il mondo a spese sue ed è in aula a votare SEMPRE e a pr… - claudiocerasa : Le tasse di Draghi Nuova Irpef, assegno unico e un nome per capire come cambierà il fisco: Bordignon. Scoop!… -