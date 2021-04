Ascolti tv ieri | 22 aprile | crolla l’Isola Nuovo record negativo per Ilary Blasi

Advertising

carmelitadurso : Amici!!!! Grazie, grazie, grazie per gli ascolti di ieri di #Pomeriggio5... Non vi ringrazio mai abbastanza!!! Anch… - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri giovedì 22 aprile 2021 - #Ascolti #Auditel #giovedì #aprile - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - cristiana2c : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV di ieri: ?? #Daydreamer vola ? al 20,37% di share ?? (lunedì 17,16%; martedì 18,36%, mercoledì 19,55%) > https:… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? #Daydreamer vola ? al 20,37% di share ?? (lunedì 17,16%; martedì 18,36%, mercoledì 19,55%) >… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

La quindicesima edizione del reality di Canale 5 è in caduta libera. Ottimi risultati per la fiction di Rai1 con Daniele ...Nuovo duello tra Rai 1 e Canale 5. Un passo dal cielo 6 contro L'Isola dei Famosi 2021 . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv disera, giovedì 22 aprile 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le ...Ieri sera è andata in onda (registrata) la nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2021. Come sono andati gli ascolti? Ilary Blasi e la sua allegra compagnia di opinionisti scendono ancora e si portano a ...Stamattina gli ascolti tv in merito alla serata di ieri non sono affatto confortanti: 16,9% di share e soltanto 2.838.000 spettatori. È il numero più basso da quando è cominciato il reality show, ...