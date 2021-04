Ascolti tv giovedì 22 aprile: Un passo dal cielo 6, L’Isola dei Famosi, Amore criminale (Di venerdì 23 aprile 2021) Ascolti tv giovedì 22 aprile 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 22 aprile 2021? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Un passo dal cielo 6. Su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Su Rai 2 l’approfondimento Anni 20. Su Italia 1 il film Security. Su Rai 3 la nuova stagione di Amore criminale con Veronica Pivetti. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv giovedì 22 aprile 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 22 aprile 2021, prima serata I dati ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021)tv222021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,222021? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Undal6. Su Canale 5 una nuova puntata dedei. Su Rai 2 l’approfondimento Anni 20. Su Italia 1 il film Security. Su Rai 3 la nuova stagione dicon Veronica Pivetti. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggioritv222021? Di seguito tutti i dati.tv 222021, prima serata I dati ...

Advertising

pomeriggio5 : Buon giovedì a tutti! ?? Ringraziandovi ancora per gli ascolti di ieri, partiamo con una nuova puntata di… - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Buon giovedì a tutti! ?? Ringraziandovi ancora per gli ascolti di ieri, partiamo con una nuova puntata di #Pomeriggio5! h… - Ginko92_ : RT @pomeriggio5: Buon giovedì a tutti! ?? Ringraziandovi ancora per gli ascolti di ieri, partiamo con una nuova puntata di #Pomeriggio5! h… - rosa_tedesco13 : RT @pomeriggio5: Buon giovedì a tutti! ?? Ringraziandovi ancora per gli ascolti di ieri, partiamo con una nuova puntata di #Pomeriggio5! h… - FanpageLadurso : RT @pomeriggio5: Buon giovedì a tutti! ?? Ringraziandovi ancora per gli ascolti di ieri, partiamo con una nuova puntata di #Pomeriggio5! h… -